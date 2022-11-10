Пополняют запасы. РФ готовит массированный удар по Украине — Воздушные силы

10 ноября, 10:12
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Россия накапливает средства для массированного удара по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия накапливает средства для массированного удара по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются нарастить запасы для нового массированного удара по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты увидели, что что эффекта от единичных ударов не так много.

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Игант отметил, что для массированных ударов по Украине в октября россияне копили средства несколько месяцев.

Он сказал, что российские заводы работают в три смены, чтобы пополнить запасы крылатых ракет.

«Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений двинуть нашу критическую инфраструктуру», — подчеркнул Игнат.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Ракетные удары Украина Воздушные силы Война России против Украины

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