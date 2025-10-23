В Краматорске в результате удара российского дрона погибли журналистка и оператор телеканала Freedom
В результате российского удара по Краматорску погибли журналисты телеканала Freedom (Фото: Донецкая ОВА / Telegram)
В результате российского удара дроном Ланцет в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, медийщики с первых дней полномасштабного вторжения РФ освещали ситуацию в области, рассказывали правду о враждебных преступлениях, эвакуации гражданского населения и истории защитников. Они работали в самых горячих точках Донбасса и «были всюду всегда первыми».
« Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними… Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти такими…» — написал Филашкин.
16 октября российские войска атаковали дроном грузовик Новой почты вблизи Краматорска в Донецкой области, сгорели 132 посылки.
5 октября Краматорский городской совет сообщил о первой атаке на город российским дроном на оптоволокне. Попадание было в автомобиль в одном из микрорайонов.