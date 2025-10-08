«Был прицельный удар». Раненый фотограф Георгий Иванченко впервые рассказал об атаке дроном, которая убила французского репортера

Украинский журналист Георгий Иванченко, который был другом убитого россиянами французского фотографа Антони Лалликана , рассказал об атаке дрона.

На своей странице в Instagram он рассказал, что это был прицельный российский удар FPV-дроном.

«Это был прицельный удар FPV-дроном. Я жив. Ногу отрезали. Ближайший друг, брат и учитель, Энтони Лалликан мертв. Наши с тобой командировки были неповторимы. Ты был неповторим. Мне больно из-за того, что так случилось, и я глубоко сочувствую всем родным и близким», — заявил он.

Он также поблагодарил друзей и близких за помощь, которую они ему оказали, когда он был под наркозом.

«Я бесконечно благодарен вам за это. Спасибо каждому, кто написал, подумал и поддержал», — заявил он.

3 октября после атаки FPV-дрона российских оккупационных войск возле Дружковки Донецкой области погиб французский журналист Антони Лалликан, а журналист издания Kyiv Independent Георгий Иванченко получил ранение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на жилете французского журналиста была маркировка PRESS, однако РФ проигнорировала его.

Лалликан стал третьим французским журналистом, убитым в Украине российскими кафирами после начала полномасштабного вторжения — ранее погибли репортер телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф и видеокоординатор агентства AFP Арман Солдин.

6 октября Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту гибели французского фотожурналиста.