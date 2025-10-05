Оптоволокно, найденное после удара российского дрона в Краматорске, 5 октября 2025 года (Фото: Радіо Свобода via Telegram)

В 17:50 5 октября город Краматорск был атакован российским дроном на оптоволокне, вероятно, это произошло впервые.

Об атаке сообщил Краматорский городской совет. В сообщении отмечается, что попадание было в автомобиль в одном из микрорайонов, информация о пострадавших не поступала.

Радио Свобода опубликовало фото и видео, на которых можно увидеть оптоволокно и фрагмент российского дрона.

Корреспондент Донбас.Реалії рассказал, что атака была возле многоэтажной жилой застройки. Отмечается, что ранее об ударах по Краматорску дронов на оптоволокне не сообщалось, вероятно, это произошло впервые.