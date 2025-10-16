Российские войска ударили дроном по грузовику Новой почты возле Краматорска, уничтожено более 130 посылок
Прицеп грузовика Новой почты сгорел под Краматорском в Донецкой области, 16 октября 2025 года (Фото: Новая почта)
Войска страны-агрессора России атаковали дроном грузовик Новой почты вблизи Краматорска в Донецкой области, сгорели 132 посылки.
Об этом говорится в сообщении компании в четверг, 16 октября.
Новая почта сообщила, что водитель автомобиля не пострадал. Но прицеп и посылки в результате атаки сгорели.
Сейчас компания связывается с клиентами для выплаты компенсаций.
5 октября Краматорский городской совет сообщил о первой атаке на город российским дроном на оптоволокне. Попадание было в автомобиль в одном из микрорайонов.
15 октября сообщалось, что в Нежине Черниговской области в результате атаки БпЛА поврежден терминал Новой почты.