Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне 17 января, 15:31 Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Херсоне (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 17 января, войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, снаряды российских оккупантов повредили админздания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.

Видео дня

В результате вражеской атаки обошлось без пострадавших.

Янушевич добавил, что это уже второй удар по предприятию В прошлый раз оккупанты обстреляли его 15 января. Тогда обломки снарядов повредили только территорию, но не затронули здание.

Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

