Российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне
Херсон (Фото:Радио Свобода)
Российские оккупационные войска в воскресенье, 15 января, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, здание получило повреждения. Однако, к счастью, от вражеской атаки ни один человек не пострадал.
15 января стало известно о подрыве двух человек на российской мине вблизи Великой Александровки Херсонской области. Из-за полученных ранений оба мужчины, которые проверяли поля, погибли на месте происшествия.