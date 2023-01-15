Российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне 15 января, 16:24 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупационные войска в воскресенье, 15 января, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, здание получило повреждения. Однако, к счастью, от вражеской атаки ни один человек не пострадал.

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15 января стало известно о подрыве двух человек на российской мине вблизи Великой Александровки Херсонской области. Из-за полученных ранений оба мужчины, которые проверяли поля, погибли на месте происшествия.

