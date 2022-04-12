Резня в Буче: за время оккупации погибли более 400 жителей общины

12 апреля, 13:19
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За время оккупации погибло более 400 жителей Бучанской общины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За время оккупации погибло более 400 жителей Бучанской общины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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За время оккупации Киевской области от рук российских военных погибли более 400 жителей Бучанской общины.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Он также опубликовал видео эксгумации тел из одной из братских могил возле церкви в Буче.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины

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