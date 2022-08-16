Латвия передала Украине еще шесть гаубиц M109
Гаубицы M109 (Фото:vokinburt_avia/Twitter)
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Латвия передала украинской армии еще шесть гаубиц М109.
Резников поблагодарил министра обороны Артиса Пабрикса и отметил, что гаубицы уже действуют на поле боя.
«Еще шесть гаубиц М109, недавно прибывшие в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя», — заявил Резников.
15 августа также сообщалось, что Латвия передала Украине четыре боевых вертолета Ми-17 и Ми-2.
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