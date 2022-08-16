Латвия передала Украине еще шесть гаубиц M109

16 августа, 01:43
Гаубицы M109 (Фото:vokinburt_avia/Twitter)

Гаубицы M109 (Фото:vokinburt_avia/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Латвия передала украинской армии еще шесть гаубиц М109.

Резников поблагодарил министра обороны Артиса Пабрикса и отметил, что гаубицы уже действуют на поле боя.

«Еще шесть гаубиц М109, недавно прибывшие в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя», — заявил Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1559270844471328769
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15 августа также сообщалось, что Латвия передала Украине четыре боевых вертолета Ми-17 и Ми-2.

https://www.youtube.com/watch?v=tUIArgtdWyA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооружение Латвия Поставки оружия Война в Украине Гаубицы Алексей Резников Война России против Украины

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