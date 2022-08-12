Сначала полная деоккупация. Резников назвал единственно возможный компромисс с РФ 12 августа, 17:12 Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что компромисс с РФ возможен после освобождения украинскими силами всех оккупированных Россией территорий.

«Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий», — сказал он в комментарии датскому телеканалу DR Denmark.

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Резников добавил, что оккупантам придется выплатить репарации за разрушения в Украине, а также «за убийства, изнасилования, пытки и все преступления».

Министр подчеркнул, что единственный возможный территориальный компромисс с Россией — это выход ВСУ на границы 1991 года. Он отметил, что Украина будет освобождать все оккупированные территории, включая Херсон, Мариуполь, Донецк и Крым. Для активного контрнаступления украинским силам нужно больше оружия от западных партнеров, добавил он.

«Мы будем освобождать их шаг за шагом. Как мы освобождали Киев, Черниговскую и Сумскую области, остров Змеиный», — сказал он.

Ранее президента Украины Владимир Зеленский говорил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

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