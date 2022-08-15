Ми-17 и Ми-2. Минобороны Латвии передало ВСУ четыре боевых вертолета

15 августа, 18:47
Украине были переданы по два вертолета Ми-17 и Ми-2 (Фото:Artis Pabriks/Twitter)

Украине были переданы по два вертолета Ми-17 и Ми-2 (Фото:Artis Pabriks/Twitter)

Латвия передала Украине четыре боевых вертолета, сообщил глава латвийского Минобороны Артис Пабрикс.

Он написал в Twitter, что Украина уже получила вертолеты и в ближайшее время они войдут в состав авиапарка ВСУ.

https://twitter.com/Pabriks/status/1559195911418527745

«Сейчас, когда украинские солдаты контратакуют во многих местах, наши подаренные вертолеты помогут проводить боевые действия и спасать жизни», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/Pabriks/status/1559195915738648579

В латвийском Минобороны уточнили, что Украине были переданы по два вертолета Ми-17 и Ми-2.

https://twitter.com/AizsardzibasMin/status/1559200157744373762

В начале июля президент Латвии Эгилс Левитс говорил, что его страна предоставила помощь для ВСУ приблизительно на треть своего военного бюджета.

https://www.youtube.com/embed/LGbY6DBOa-Q
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вертолеты Латвия

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