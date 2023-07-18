ПВО и снаряды. В Пентагоне назвали приоритеты очередного Рамштайна 18 июля, 04:19 Союзники Украины сосредоточатся на поставках снарядов (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх назвала вопросы, которые будут обсуждать на очередном заседании формата Рамштайн.



По ее словам, в первую очередь будут обсуждаться поставки снарядов в Украину и усиление ПВО страны.

«Думаю, что фокус внимания Контактной группы по вопросам обороны Украины завтра на самом деле сосредоточится на контрнаступлении», — заявила Сингх.

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Она также допустила, что участники встречи обсудят заявления России о прекращении работы зерновой сделки.

В то же время, основное внимание будет сосредоточено на насущных потребностях ВСУ и долгосрочной поддержке Украины.

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/5rBlY1nkcJ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) July 17, 2023

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что очередное заседание в формате Рамштайн состоится 18 июля.

15 июня в Брюсселе состоялось 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором принимают участие более 50 стран-партнеров Украины. По его итогам Алексей Резников заявил, что союзники Украины пообещали начать обучение украинских пилотов и вместе строить «консорциум истребителей».

Президент Владимир Зеленский назвал 13-й Рамштайн «довольно результативным».

На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.