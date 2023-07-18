«Неизменная решимость». Бельгия, Люксембург и Нидерланды предоставят Украине бронетранспортеры M113
Бронетранспортер M113 (Фото:via АрміяІнформ)
Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.
Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.
«Мы снова подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на неприемлемую российскую агрессию», — подчеркивают министры.
Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.
В заявлении отмечают, что техника поступит Украине в ближайшие месяцы.