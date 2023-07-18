«Неизменная решимость». Бельгия, Люксембург и Нидерланды предоставят Украине бронетранспортеры M113 18 июля, 19:25 Бронетранспортер M113 (Фото:via АрміяІнформ)

Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.

«Мы снова подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на неприемлемую российскую агрессию», — подчеркивают министры.

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Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.

В заявлении отмечают, что техника поступит Украине в ближайшие месяцы.

Инфографика: NV