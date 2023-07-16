Путин выдал новую порцию угроз и лжи в ответ на поставки Украине кассетных боеприпасов 16 июля, 15:30 Путин цинично соврал, что Россия не использует кассетные боеприпасы (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не использует кассетные боеприпасы, и пригрозил «зеркальным действием», если ВСУ применят такие снаряды.

Новую порцию лживых заявлений Путин озвучил в эфире российского гостелевидения в программе Москва.Кремль.Путин.

«Хочу сказать, что у России достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов, разного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал Путин.

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Путин добавил, что оценку этим боеприпасам дала сама администрация США «устами своих сотрудников».

«Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», — цинично заявил российский диктатор, чья армия неоднократно использовала такие боеприпасы в Украине, в частности во время атак на гражданское население.

7 июля Пентагон официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Уже 13 июля в ВСУ заявили, что получили от США кассетные боеприпасы.

Вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине привел к разногласиям среди союзников. Германия, Испания, Великобритания и другие страны выступили против использования этого оружия, отмечая, что они создают риск для мирного населения.

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

В России же заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят».

