Из Угледара и Часового Яра эвакуировали всех детей 23 марта, 17:38 Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Национальная полиция Украины сообщила, что из Угледара, Великой Новоселки, Часового Яра Донецкой области эвакуировали всех детей.



Сейчас в Авдеевке осталось 6 детей, в Северске – 18.

В Нацполиции напомнили горячие линии эвакуационных групп полиции Белый Ангел: Авдеевское направление – 066 56 19 102; Бахмутское направление – 066-56-15-102; Великоновоселковское направление – 066-56-11-102; Лиманское направление – 066-56-16-102; Марьинское направление – 066-56-10-102.

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7 марта Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Решение инициировал и разработал Координационный штаб по обязательной эвакуации населения.

