Из Угледара и Часового Яра эвакуировали всех детей

23 марта, 17:38
Поделиться:
Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Национальная полиция Украины сообщила, что из Угледара, Великой Новоселки, Часового Яра Донецкой области эвакуировали всех детей.

Сейчас в Авдеевке осталось 6 детей, в Северске – 18.

В Нацполиции напомнили горячие линии эвакуационных групп полиции Белый Ангел: Авдеевское направление – 066 56 19 102; Бахмутское направление – 066-56-15-102; Великоновоселковское направление – 066-56-11-102; Лиманское направление – 066-56-16-102; Марьинское направление – 066-56-10-102.

Видео дня

Читайте также:
Из Бахмута отказываются выезжать чуть более 3000 жителей, среди них — 32 ребенка — глава ОВА

7 марта Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Решение инициировал и разработал Координационный штаб по обязательной эвакуации населения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Эвакуация Великая Новоселка Война в Украине Нацполиция Война России против Украины Часов Яр Угледар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X