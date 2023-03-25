Передал автомобиль, дроны, Starlink. Кличко побывал на передовых позициях защитников Бахмута и Угледара 25 марта, 11:54 Мэр Киева Виталий Кличко на Донбассе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Мэр Киева Виталий Кличко побывал на передовых позициях украинских бойцов в Бахмуте и Угледаре Донецкой области, чтобы поддержать защитников и передать необходимые им вещи. В частности, кровоостанавливающие турникеты, система связи Starlink и авто.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.

«Поехал на восток Украины, чтобы поддержать и ободрить наших защитников и передать некоторые необходимые вещи, о которых они просили. Бойцам 93 ОМБР «Холодный Яр», обороняющий Бахмут, передал кровоостанавливающие турникеты, систему связи Starlink. А также от столичных волонтеров — автомобиль пикап. Вручил бойцам бригады и награды мэра столицы — медали «Честь. Слава. Государство», — написал Виталий Кличко.

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Кроме того, мэр столицы посетил бойцов ОМБР, удерживающих передовые позиции у Угледара.

«По их просьбе привез 12 дронов Mavic 3T, оборудованных тепловизорами, и батареи к ним», — добавил он.

Также Кличко побеседовал с жителями прифронтовых населенных пунктов.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться оцепить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все собравшиеся поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.