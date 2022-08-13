В Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров площади — МВД

13 августа, 06:09
Разминирование (Фото:Штаб АТО via Facebook)

Разминирование (Фото:Штаб АТО via Facebook)

В Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров. Это включая временно оккупированные территории.

Об этом шла речь во время встречи Министерства внутренних дел Украины и посольства Британии, сообщили в пресс-службе МВД.

«Стороны обсудили возможности решения проблем гуманитарного разминирования. В настоящее время в таком разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории», — отмечается в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

США будут обучать команды по разминированию и предоставлять оборудование (Фото:МВД) Госдеп одобрил $89 млн помощи для разминирования Украины

Таким образом, полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.

Кроме возможности решения проблем гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины, во время этой рабочей встречи заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян и атташе по обороне Великобритании при посольстве Украины комодор авиации Питер Кракрофт обсудили и подготовку военных специалистов Национальной гвардии. В частности, речь шла о привлечении к тренировкам офицеров и командного состава подразделений и воинских частей НГУ.

Читайте также:
Два британских боевых корабля для разминирования готовы к передаче Украине — посол
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Нацгвардия Украины МВД Украины Мины Минирование Разминирование Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины Национальная гвардия Украины (НГУ)

Эксклюзивы НВ

Катерина Осадчук
СЕО Indigo Tech Recruiters, психолог
Как Украине вернуть и удержать таланты

Еще до войны у Украины был демографический кризис, умноженный на отток квалифицированных специалистов за границу. Из-за войны эта проблема обострилась. Что поможет Украине сохранить основной капитал — людей в долгосрочной перспективе?

12 августа, 22:46
Эксперты
Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Для Украины лучше было бы остановить /
Что происходит на Запорожской АЭС и кому грозит отключение электричества
12 августа, 20:49
Компании / Рынки
Взрывы на аэродроме в оккупированном Россией Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)
«Божественный огонь» /
Россияне не знают как комментировать, что «несчастная» Украина сожгла аэродром с самолетами — эксперт
12 августа, 19:25
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X