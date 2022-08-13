В Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров площади — МВД 13 августа, 06:09 Разминирование (Фото:Штаб АТО via Facebook)

В Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров. Это включая временно оккупированные территории.

Об этом шла речь во время встречи Министерства внутренних дел Украины и посольства Британии, сообщили в пресс-службе МВД.



«Стороны обсудили возможности решения проблем гуманитарного разминирования. В настоящее время в таком разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории», — отмечается в сообщении.

Видео дня

Таким образом, полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.

Кроме возможности решения проблем гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины, во время этой рабочей встречи заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян и атташе по обороне Великобритании при посольстве Украины комодор авиации Питер Кракрофт обсудили и подготовку военных специалистов Национальной гвардии. В частности, речь шла о привлечении к тренировкам офицеров и командного состава подразделений и воинских частей НГУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.