Редкостный трофей. В Харьковской области ВСУ уничтожили самоходную реактивную установку разминирования — видео 2 августа, 23:30 Установку УР-77 также называют Змей Горыныч (Фото:Кадр из видео канала Дмитрий Завьялов/YouTube)

Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области российскую самоходную реактивную установку разминирования, которую также называют Змей Горыныч.

Редкая техника была уничтожена совместными усилиями воинов 112 Бригады Сил территориальной обороны и артиллеристами 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Редкий трофей! Ювелирная работа! Так будет со всеми оккупантами! Не скроетесь! Всех похороним в благодатной украинской земле! Слава ВСУ», — сообщили в командовании.

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Установка УР-77 может использоваться для разминирования противотанковых минных полей.

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