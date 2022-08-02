Редкостный трофей. В Харьковской области ВСУ уничтожили самоходную реактивную установку разминирования — видео

2 августа, 23:30
Установку УР-77 также называют Змей Горыныч (Фото:Кадр из видео канала Дмитрий Завьялов/YouTube)

Установку УР-77 также называют Змей Горыныч (Фото:Кадр из видео канала Дмитрий Завьялов/YouTube)

Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области российскую самоходную реактивную установку разминирования, которую также называют Змей Горыныч.

Редкая техника была уничтожена совместными усилиями воинов 112 Бригады Сил территориальной обороны и артиллеристами 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Редкий трофей! Ювелирная работа! Так будет со всеми оккупантами! Не скроетесь! Всех похороним в благодатной украинской земле! Слава ВСУ», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/112btro/videos/387828116816778/
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Установка УР-77 может использоваться для разминирования противотанковых минных полей.

https://www.youtube.com/watch?v=X7ZQJ-TlOHE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Война в Украине Война России против Украины

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