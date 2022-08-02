Два британских боевых корабля для разминирования готовы к передаче Украине — посол

2 августа, 23:25
Вадим Пристайко (Фото:Офис президента Украины)

Вадим Пристайко (Фото:Офис президента Украины)

Два британских боевых корабля для разминирования готовы к отправке в Украину. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 2 августа.

«Два корабля уже готовы к передаче Украине. Сейчас мы ведем разговор [о том], нужны ли нам еще корабли, учитывая ситуацию в Черном море. Речь о кораблях, которые занимаются разминированием, — специализированные боевые суда, на которых сейчас проходят обучение украинские экипажи», — рассказал он.

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Пристайко также отметил, что, когда речь идет о помощи Украине со стороны Великобритании, «мы имеем в виду или то, что уже произошло, или то, что произойдет в ближайшее время».

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат. Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015−2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Разминирование Вадим Пристайко Поддержка Украины Украина-Великобритания

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