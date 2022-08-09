Госдеп одобрил $89 млн помощи для разминирования Украины 9 августа, 22:14 США будут обучать команды по разминированию и предоставлять оборудование (Фото:МВД)

Госдепартамент США выделит $89 млн помощи Украине для разминирования территорий. Об этом сообщает СNN.

Представитель Госдепартамента заявил, то Украина столкнулась с «одной из самых серьезных проблем с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами за последние десятилетия».

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Помощь, по его словам, пойдет на финансирование 100 команд по разминированию, которые будут работать «в районах с наибольшим уровнем загрязнения» в течение следующего года. Также США будут обучать команды по разминированию и предоставлять оборудование.

Средства пойдут не напрямую правительству Украины, а неправительственным организациям и подрядчикам, которые работают с правительственными командами.

«Нам известно, что Россия использует кучу различных типов кассетных боеприпасов», — сказал чиновник.

Чиновник предположил, что площадь минного загрязнения российскими боеприпасами «равна площади Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых», но точные масштабы трудно определить, поскольку война с Россией продолжается.

В мае в ГСЧС говорили, что разминирование Украины после боевых действий может занять пять-десять лет.

Из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из наиболее загрязненных боеприпасами стран мира.

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