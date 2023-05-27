В Днепре завершили разбор завалов здания поликлиники, разрушенного ракетой РФ — двое погибших, трое пропавших без вести, десятки раненых 27 мая, 09:07 Последствия ракетного удара по поликлинике в Днепре (Фото:ГСЧС)

По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания поликлиники в городе Днепр в результате ракетного удара РФ завершены.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что сегодня, 27 мая, в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате преступного ракетного удара России по поликлинике.

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Последствия ракетного удара РФ по поликлинике в Днепре

Из-за атаки два человека погибли, 32 пострадали, из них 13 до сих пор находятся в больницах. Судьбы трех человек остается неизвестной.

«До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент „прилета“. Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты», — отметил Лысак.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по городской поликлинике в Днепре. Утром 27 мая Генштаб ВСУ уточнил, что Россия использовала для этого баллистическую ракету Искандер.