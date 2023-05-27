После удара по поликлинике в Днепре до сих пор ищут трех человек, завалы разобраны на 90%, спасатели нашли фрагменты тел 27 мая, 08:05 Последствия российского удара по медучреждению в Днепре (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Сегодня в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате преступного ракетного удара по поликлинике, который Россия нанесла днем 26 мая. Два человека погибли, 32 пострадали, из них 13 до сих пор находятся в больницах.

Об этом утром 27 мая сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, всю ночь на месте трагедии продолжались поисковые работы, они продолжаются и сейчас. По состоянию на утро субботы разобрано 90% завалов.

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«До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пострадавшем здании в момент „прилета“. Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты», — отметил Лысак. Вчера мэр Днепра Борис Филатов сообщал журналистам на месте трагедии, что власти города пытаются отыскать трех врачей, которые могли быть в медучреждении во время удара, произошедшего во время пересменки врачей.

По словам Лысака, по состоянию на 27 мая пострадавшими считаются 32 человека, 13 из них — до сих пор в больнице, пятеро — в тяжелом состоянии.

Председатель Днепропетровской ОВА также добавил, что вчера вечером и сегодня утром враг снова нанес артиллерийские удары по Никопольскому району, была обстреляна Марганецкая громада. «На этот раз обошлось. Все целы. Последствия выясняются», — сообщил Лысак.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в Днепре. Утром 27 мая Генштаб ВСУ уточнил, что Россия использовала для этого баллистическую ракету Искандер.