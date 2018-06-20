Протесты возле Верховной Рады. Как это было

Сегодня должна состояться встреча комитета Верховной Рады по делам ветеранов при участии афганцев

19 июня под парламентом собралось более 1000 ветеранов Афганистана, чернобыльцев и около 400 шахтеров. Они требовали повышения социальных норм и льгот. Лозунгами и требованиями митингующие не ограничились. Акция протеста под зданием ВР быстро переросла в столкновения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Пострадавшие и задержанные

Правопорядок возле Верховной Рады охраняли около 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Участие в акции приняли максимум 2 тыс. человек, отметили в полиции.

В столкновениях под Верховной Радой пострадали 15 человек. Об этом сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко. Телесные повреждения получили 8 сотрудников полиции, из них 6 госпитализированы. Травмированы трое гражданских лиц, двое из них - госпитализированы.

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей "не выдержали нервы".

Как это было

Протестующие снесли забор под Радой и подошли вплотную к стенам парламента, где уже стояли в два ряда правоохранители. Началась потасовка.

Полиция применила слезоточивый газ, в ответ толпа начала вырывать отдельных правоохранителей с рядов и бить их кулаками. К митингующих вышли народные депутаты и пообещали разобраться в требованиях.

Во время митинга под ВР в самом сессионном зале рассматривали культурные вопросы

Представители протестующих пошли на переговоры к зданию Верховной Рады с другими депутатами, остался внефракционный Борислав Береза, который пытался успокоить толпу. Впрочем, разъяренные митингующие сначала слушали неохотно.

Он обратился к протестующим, уверяя их, что лидеры акции в этот момент говорят внутри с народными депутатами, а сам Береза ​​является гарантом переговоров.

Также он добавил, что люди в состоянии алкогльного опьянения, которые толкаются и высказываются нецензурно, дискредитируют сами себя.

"Утром не было такого количества пьяных, которое появилась потом. Я видел, как афганцы блокировали некоторых людей в состоянии опьянения, устраняли их в сторону. Почему наши правоохранители не смогли выявить заранее провокации", - прокомментировал народный депутат Борислав Береза.

Некоторые присутствующие действительно были выпившими, но глава Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский уверяет, что драку устроили провокаторы.

"Ни один афганец не может поднять руку на бойца-срочника. Да, есть люди подвыпившие, но они адекватно ведут себя. Афганцы не запятнанные ни в каких ситуациях", - сказал он.

Вместе с вице-спикером Ириной Геращенко к митингующим вышла группа переговорщиков, чтобы сообщить результаты.

Несмотря на события под Радой, в самом сессионном зале в это время рассматривали культурные вопросы. Говорили о креативной индустрии, которая усиливает украинскую промышленность.

Разъяренная толпа

8 правоохранителей обратились за медицинской помощью, сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко. В связи с этим, двух участников протестной акции доставили в участок. Один из них пытался вытащить у полицейского оружие.

Чернобыльцы, ветераны АТО, афганцы требовали пересчета пенсий

Другого задержали через применение слезоточивого газа, отметил Шевченко. По факту событий возле Верховной Рады открыто уголовное производство.

"Сейчас расследуется статья 345 Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Задержан мужчина в порядке статьи 208, который может превратиться в подозреваемого по этой статье. Он непосредственно распиливал слезоточивый газ в лицо полицейским и был доставлен в Печерское управление. После теста на опьянение были обнаружены промилле алкоголя. Потом еще один был доставлен митингующий, который пытался дергать полицейского за амуницию", - рассказал Шевченко.

Чернобыльцы, ветераны АТО, афганцы требовали пересчета пенсий. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что шахтеры выступали за увеличение финансирования угольной отрасли почти на 3 млрд грн.

"Этого хватит на погашение задолженности. Есть устойчивая тенденция к наращиванию задолженности. Этого хватит, чтобы купить оборудование для рядов и развивать шахты. Добывать уголь в Украине дешевле, чем покупать импортный", - сообщил глава профсоюза горняков.

Отсутствие диалога

Именно это стало причиной протестов и столкновений возле Верховной Рады, отметил глава Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский. По его словам, представители организаций не против реформ, однако отрицают уменьшение социальных стандартов.

"Принимаются глупые решения по монетизации. Мы не против, но постановление бессмысленно. Это 22 Конституция, где четко сказано, что при принятии законодательства не допускается уменьшение социальных стандартов. А здесь идет конкретное снижение. Новые тарифы, которые просто ликвидируют эти достижения, которые были, на отопление, газ, воду - на все", - отметил Червонопиский.

Долг перед чернобыльцами и другими группами митингующих втрое превышает государственный бюджет Украины

Долг перед чернобыльцами и другими группами митингующих втрое превышает государственный бюджет Украины, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков. Всего в стране насчитывается 1 млн 860 тыс. чернобыльцев, рассказал Арешонков.

"Требование - вдвое увеличить финансирование из 1 млрд 900 млн до 3 млрд 800 тыс. грн. Второе - восстановить отдельную программу медицинского лечения чернобыльцев. Она была в прошлом году в государственном бюджете отдельной строкой. Было около 80 млн на лечение онкобольных и еще целый ряд выписано отдельно. Теперь этого нет, строка вообще была изъята, поэтому чернобыльцы требуют обновления отдельной программы по лечению", - пояснил депутат.

Пообещали рассмотреть

В Верховной Раде зарегистрировано 12 законопроектов о восстановлении льгот для категорий граждан, которые представляют участники протестов, подчеркнул Арешонков. Первое чтение прошел только законопроект о пенсиях чернобыльцев. Сейчас ожидают выводов правительства.

Единую комплексную программу по социальным выплатам чернобыльцам правительство пока не приняло, а предыдущая программа закончилась еще два года назад, сказал депутат.

Представители союзов не отрицают реформ, однако против снижения социальных стандартов

Обычно акции афганцев проходят дисциплинированно, а радикальные действия под парламентом, которые были неожиданными, могут стать поводом для более активной работы, считает Арешонков.

Во время выступления возле Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что уже завтра состоится встреча в комитете по делам ветеранов. На эту встречу приглашены лидеры ветеранских организаций, в том числе афганцев. По словам Геращенко, встречу должны посетить представители правительства. Активисты требуют присутствия министра социальной политики и исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Геращенко также пообещала направить запрос в правительство по вопросам митингующих, чтобы получить ответы уже в эту пятницу во время часа вопросов. Вице-спикер пообещала настаивать и на создании министерства по делам ветеранов, участников АТО. В Украине уже около 400 тыc. ветеранов, заявила Геращенко.