Столкновения под Радой: в здании парламента усиливают охрану, к протестующим вышла Геращенко

Ситуация под Верховной Радой, где произошли столкновения между участниками акций протеста и правоохранителями, до сих пор остается напряженной.

Как сообщает Украинская правда, выходы и входы в Раду закрыты. В здании парламента усиливают охрану, в частности, охранники Рады надевают шлемы и бронежилеты, окна на первом этаже закрывают щитами.

Фото: Украинская правда

К митингующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с несколькими политиками. Участники акции кричат: "Чего послали женщину?"

Геращенко призвала людей к порядку, попросила организовать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к спикеру ВР Андрею Парубию.

Фото: Украинская правда

Протестующие освистали Геращенко и заглушили криками "Ганьба". Также к людям вышел нардеп Борислав Береза.

Со стороны Мариинского дворца прибыло подкрепление Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих от здания Рады. Из-за этого возникают стычки.

Утром ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.

Затем участники акции прорвались к входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.