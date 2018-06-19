Трое пострадавших и пьяный задержанный: в полиции сообщили новые подробности столкновений под ВР

Три человека пострадали в результате стычек у Рады

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в результате столкновений возле здания Верховной Рады пострадали три человека.

По его словам, один человек пострадал от газового баллончика, а другие получили травмы во время потасовки, сообщает Интерфакс-Украина.

Крищенко добавил, что после проведения теста выяснилось, что задержанный митингующий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он отметил, на площади Конституции возле Верховной Рады находится около тысячи митингующих, ситуация спокойная и контролируемая.

Утром ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.

Затем участники акции прорвались к входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Полиция задержала одного участника протеста.