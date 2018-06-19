Под Радой произошли стычки между полицией и митингующими

Под Верховной Радой произошли столкновения митингующих и полиции.

Как сообщает УП, участники акции прорвались ко входу в парламент и пытались штурмовать здание.

Вход в Раду заблокировали силовики, войти и выйти из здания пока невозможно.

Митингующие пытались по одному вытолкнуть полицейских.

По данным СМИ, в толпе применили слезоточивый газ. Пока непонятно, кто именно это сделал – участники акции или правоохранители.

К Раде прибыли дополнительные силы Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих.

Ранее сообщалось, что на митинг вышли ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют не ухудшать им социальные стандарты. Речь идет о пенсиях и выплатах, в частности, ветераны требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.