Потепление, дождь. Синоптики сообщили, где ожидаются осадки и насколько повысится температура воздуха в Украине

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в Украине в субботу 4 октября будет с потеплением на всех территориях страны. Почти везде предполагается умеренный или небольшой дождь и переменная облачность. Самая низкая ночная температура воздуха +4 градуса в этот день ожидается в западных областях и части северного региона, самая высокая дневная +21 градус на востоке.

Какая погода в Украине будет в субботу 4 октября

В западных областях переменная облачность, умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +12 +15 градусов.

В северных областях переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +13 +16 градусов.

В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +9 +6 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В южных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.

В восточных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.

В Крыму переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +18 +20 градусов.