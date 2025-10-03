Потепление, дождь. Синоптики сообщили, где ожидаются осадки и насколько повысится температура воздуха в Украине
Потепление и дожди в Украине (Фото: ChiccoDodiFC / depositphotos)
После ночных заморозков и значительного дневного снижения температуры в Украине началось потепление.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в Украине в субботу 4 октября будет с потеплением на всех территориях страны. Почти везде предполагается умеренный или небольшой дождь и переменная облачность. Самая низкая ночная температура воздуха +4 градуса в этот день ожидается в западных областях и части северного региона, самая высокая дневная +21 градус на востоке.
Какая погода в Украине будет в субботу 4 октября
В западных областях переменная облачность, умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +12 +15 градусов.
В северных областях переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +13 +16 градусов.
В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +9 +6 градусов, дневная +13 +15 градусов.
В южных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.
В восточных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.
В Крыму переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +18 +20 градусов.