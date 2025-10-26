Дождь не везде. Где в начале недели в Украине будет погода с переменной облачностью и без осадков

После выходных с колебаниями температуры и осадками в начале недели установится погода с переменной облачностью, местами будет дождливо.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в понедельник, 27 октября, в большинстве областей появится солнце, которое будет прятаться за облака, местами пройдут умеренные дожди. Самая низкая ночная температура воздуха +3 градуса в этот день ожидается на западе и севере, самая высокая дневная — +15 градусов на востоке, юге и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в понедельник, 27 октября

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +9 +11 градусов.

В северных областях переменная облачность, умеренный, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +9 +11 градусов.

В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В южных областях облачно, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В восточных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +8 +5 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +13 +15 градусов.