Дождь не везде. Где в начале недели в Украине будет погода с переменной облачностью и без осадков

26 октября, 05:27
Поделиться:
Погода в понедельник, 27 октября (Фото: Vlad_Kazhan / depositphotos)

Погода в понедельник, 27 октября (Фото: Vlad_Kazhan / depositphotos)

После выходных с колебаниями температуры и осадками в начале недели установится погода с переменной облачностью, местами будет дождливо.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в понедельник, 27 октября, в большинстве областей появится солнце, которое будет прятаться за облака, местами пройдут умеренные дожди. Самая низкая ночная температура воздуха +3 градуса в этот день ожидается на западе и севере, самая высокая дневная — +15 градусов на востоке, юге и в Крыму.

Реклама

Какая погода в Украине будет в понедельник, 27 октября

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +9 +11 градусов.

В северных областях переменная облачность, умеренный, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +9 +11 градусов.

В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В южных областях облачно, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В восточных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +8 +5 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +13 +15 градусов.

Погода 27 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 27 октября / meteo.gov.ua
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине Карта Октябрь Синоптики Укргидрометцентр температура воздуха Осадки Дожди Дождь переменная облачность

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies