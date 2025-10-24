Последние выходные октября. Синоптик предупредила, где похолодает в субботу, потеплеет в воскресенье и в каких областях Украины пройдет дождь

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, какая погода в Украине установится в течение последних выходных октября: где пройдут дожди, произойдет похолодание и потепление.

«В субботу больше дождей, в воскресенье — без существенных осадков. В субботу — похолодание на западе и севере. в воскресенье холоднее — на западе. Подробно. 25-го октября в Украине ночью — дожди, днем дожди пройдут только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8 +12 градусов, на остальной территории будет тепло, +12 +18 градусов».

Диденко рассказала об общем потеплении в Украине в воскресенье, назвала области с дождями и более низкой температурой воздуха, сообщила о погоде на выходных в Киеве.

«26-го октября — без существенных осадков, в целом в Украине потеплеет, везде +12 +17 градусов, на юге до +19 градусов, но на западе пройдут дожди и только +9 +12 градусов. Ветер на выходных повсеместно западный, сильный. В Киеве в субботу — дождь, в воскресенье прекращение осадков вплоть до вечера. Ветер западный, с сильными порывами, укутывайтесь. Температура воздуха днем в субботу +8 +9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12 +13 градусов. Так что лучше в ближайший парк или лес прогуляться в воскресенье».