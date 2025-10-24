Магнитные бури на выходных. Ученые сообщили, какова вероятность мощного геошторма
Магнитные бури на выходных (Фото: garmoncheg / depositphotos)
По прогнозу ученых, в течение ближайших дней, скорее всего, продолжится спокойная геомагнитная ситуация.
Сейчас из-за влияния корональных дыр скорость солнечного ветра несколько повышена. Не ожидается, что это приведет к значительному усилению геомагнитной активности, но некоторые периоды повышения уровня геомагнитных возмущений могут быть возможны.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, недавно наблюдался медленный выброс корональной массы (CME). Предварительные данные свидетельствуют о небольшой вероятности удара с 24 по 27 октября, но его прибытие, скорее всего, произойдет после прогнозируемых интервалов.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 24 по 26 октября. По их расчетам, в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряют по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.