Магнитные бури на выходных. Ученые сообщили, какова вероятность мощного геошторма

24 октября, 16:41
Поделиться:
Магнитные бури на выходных (Фото: garmoncheg / depositphotos)

Магнитные бури на выходных (Фото: garmoncheg / depositphotos)

По прогнозу ученых, в течение ближайших дней, скорее всего, продолжится спокойная геомагнитная ситуация.

Сейчас из-за влияния корональных дыр скорость солнечного ветра несколько повышена. Не ожидается, что это приведет к значительному усилению геомагнитной активности, но некоторые периоды повышения уровня геомагнитных возмущений могут быть возможны.

Реклама

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, недавно наблюдался медленный выброс корональной массы (CME). Предварительные данные свидетельствуют о небольшой вероятности удара с 24 по 27 октября, но его прибытие, скорее всего, произойдет после прогнозируемых интервалов.

Магнитная буря 24-27 октября / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитная буря 24-27 октября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 24 по 26 октября. По их расчетам, в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

Магнитная буря 24-26 октября / geomag.bgs
Фото: Магнитная буря 24-26 октября / geomag.bgs

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряют по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз Ученые Земля Солнце Октябрь Выходные Вспышка Геошторм магнитная буря

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies