Магнитные бури на выходных. Ученые сообщили, какова вероятность мощного геошторма

По прогнозу ученых, в течение ближайших дней, скорее всего, продолжится спокойная геомагнитная ситуация .

Сейчас из-за влияния корональных дыр скорость солнечного ветра несколько повышена. Не ожидается, что это приведет к значительному усилению геомагнитной активности, но некоторые периоды повышения уровня геомагнитных возмущений могут быть возможны.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, недавно наблюдался медленный выброс корональной массы (CME). Предварительные данные свидетельствуют о небольшой вероятности удара с 24 по 27 октября, но его прибытие, скорее всего, произойдет после прогнозируемых интервалов.

Фото: Магнитная буря 24-27 октября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 24 по 26 октября. По их расчетам, в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

Фото: Магнитная буря 24-26 октября / geomag.bgs

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряют по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь