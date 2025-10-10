Пасмурно, дождь, дождь. Синоптики сообщили, где станет прохладнее и где вскоре потеплеет в Украине

10 октября, 12:31
Пасмурная погода с дождями в Украине (Фото: IraZa / depositphotos)

Пасмурная погода в Украине в конце рабочей недели некоторым подарила почти летнее тепло, в дальнейшем температура воздуха начнет снижаться.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в субботу, 11 октября, будет почти одинаковой на всей территории Украины. Везде ожидается облачная погода без прояснений с небольшим дождем. На востоке, в центре и на юге страны будет наблюдаться снижение температуры, на севере и западе — повышение. Самая низкая ночная +7 градусов предполагается в большинстве областей, самая высокая дневная — +15 градусов на юге и части севера.

Какая погода в Украине будет в субботу, 11 октября

В западных областях облачно без прояснений, небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В северных областях облачно без прояснений, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В центральных областях облачно без прояснений, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В южных областях облачно без прояснений, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В восточных областях облачно без прояснений, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В Крыму облачно без прояснений, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +12 +14 градусов.

Погода 11 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 11 октября / meteo.gov.ua
