Призраки Киева. История нескольких десятков пилотов, которые в первые дни большой войны надежно прикрыли небо столицы — реконструкция NV 10 июня, 07:00 NV Премиум ЗАЩИТНИКИ НЕБА СТОЛИЦЫ: Пилоты истребителей Дмитрий (слева) и Андрей (рядом) служат в 40-й бригаде тактической авиации, которая с первых минут войны действовала над Киевом и севером страны (Фото:Александр Медведев / NV)

NV с помощью очевидцев воспроизвел события воздушной битвы, во время которой украинские истребители выиграли время у армады вражеских самолетов, чем спасли от методичного уничтожения столицу и север страны.

Около 15:00 24 февраля 2022 года Дмитрий, молодой пилот истребителя МиГ-29 (своей фамилии он не называет из соображений безопасности) ждал взлета для защиты Киева. На тот момент он уже имел опыт перехвата российских ракет и первой потери связи с побратимами. Чтобы все это получить, ему понадобилось менее полусуток: за 11 часов до того, около четырех утра, он находился на «мирном» дежурстве в небе — там, между облаков, и встретил начало полномасштабного вторжения России.

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Одна потеря, о которой Дмитрий узнал перед очередным взлетом, ударила по нему особенно сильно — по радиообмену он услышал, как россияне во время воздушного боя убили его командира полковника Владимира Ерко.

В Воздушном командовании (ВзК)Центр впоследствии рассказали, что Ерко на тот момент провел несколько боев. Сначала — против 12 самолетов и 8 вертолетов врага, которые направлялись наносить удары по Киеву. Затем опытный командир подбил вражеские штурмовик Су-25 и несколько вертолетов Ми-24. Однако во время следующего вылета Ерко сам поймал ракету.

«Был перехват противника, — вспоминает Дмитрий. — Но из-за того, что у врага было преимущество в количестве, один российский самолет сманеврировал, а другие два подошли с противоположного направления и пустили ракету [в истребитель Ерко]».

Ерко успел катапультироваться, но российские оккупанты, нарушив все правила войны, расстреляли его в воздухе.

Тогда у Дмитрия не было времени на эмоции: приходилось подниматься в небо и выполнять задания. Однако после гибели командира пилот решил изменить тактику: действовать менее шаблонно и больше маневрировать.

«Ты понимаешь, что тебя ждет, и усиливается жажда жизни, — объясняет он, — Хочется все-таки выжить в разных ситуациях. Понятно, что на земле ты думал об одном, но когда фонарь [прозрачный колпак над местом пилота] в кабине закрывается и запускаешь двигатель, то переключаешься и как будто входишь в новый мир».