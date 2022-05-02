«Я лечу по твою душу». Что известно о легендарном «Призраке Киева» и слухах о его смерти 2 мая, 18:23 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Шеврон «Призрак Киева», созданный Ириной Костиренко (Фото:Ирина Костыренко via Facebook)

Еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, 27 февраля, СБУ сообщила об украинском пилоте, которого прозвали «призрак Киева», якобы сбившем 10 российских самолетов.

История о «призраке Киева» приобрела популярность в соцсетях и вышла за пределы Украины. В частности, в конце апреля газета The Times сообщила, что «призрак Киева» погиб, сбив 40 вражеских самолетов.

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НВ рассказывает, что известно об украинской военной легенде и как и почему она появилась.

«Призрак Киева» погиб?

Издание The Times со ссылкой на «украинские источники» 29 апреля сообщило, что «призрак Киева» якобы сбил 40 российских самолетов и погиб в бою. По версии издания, им был 29-летний майор Степан Тарабалка.

О гибели Тарабалки 13 марта 2022 года в бою с превосходящими силами оккупантов сообщило Командование Воздушных сил ВСУ 23 марта.

В сообщении говорится, что летчику было посмертно присвоено звание Героя Украины, и он был удостоен ордена Золота Зірка. Сколько вражеских самолетов он сбил, не упоминается.

Однако еще 17 марта в интервью НВ, отвечая на вопрос, является ли история о «призраке Киева», сбивающего российские самолеты десятками, — только легендой, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил:

«Мы много сбиваем, и я не думаю, что это один летчик. Это скорее группа таких Призраков Киева».

После публикации Times аналогичное заявление сделало Командование Воздушных сил ВСУ.

В этом сообщении призвали украинское сообщество «не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации, прежде чем ее распространять»

Герой Украины Степан Тарабалка не «Призрак Киева» и он не сбил 40 самолетов. Призрак Киева — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" — заявили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В сообщении также отмечается, что украинские летчики пока не учатся за границей на F-16, а американские бомбардировщики не летают над Украиной.

А 27 марта на сайте Цензор.НЕТ появилось интервью с «Призраком Киева», имя которого не раскрывается из соображений безопасности. В материале отмечается, что «на его счету — более 22 сбитых вражеских самолетов и крылатых ракет».

«Ну вы знаете об этой примете — если человека при жизни причислили к погибшим, то он будет долго жить. Я в это искренне верю», — комментирует в этом интервью «Призрак Киева» слухи о своей гибели.

В материале отмечается, что «Призрак Киева» продолжает выполнять свои задачи.

Рождение и распространение легенды

Видео уничтожения российского военного самолета украинским истребителем МиГ-29 появилось в соцсетях еще 25 февраля.

«Украинский пилот МиГ-29, который за 30 часов одержал шесть воздушных побед над российскими силами: „2хСу-35, 1хСу-27, 1хМиГ-29, 2хСу-25“. Его уже называют „Призраком Киева“», — написал в комментарии к этому видео украинский правозащитник Сергей Наумович.



Создание легенды поддержала СБУ, сообщив 27 февраля, что «Призрак Киева» сбил уже 10 вражеских самолетов.

О «Призраке Киева» упоминалось также на странице в Facebook ВСУ.

«"Привет, российский изверг, я лечу по твою душу!», — Призрак Киева", — говорилось в этом сообщении.



Этот пост распространил украинский авиапроизводитель.

Украинка Ирина Костиренко создала для " Призрака Киева" шеврон.

А в Японии о «Призраке Киева» даже создали местный комикс — мангу, выпуск которой запланирован на май.

Фото: melonbooks.co.jp

Фрагменты манги о "Призраках Киева" / Фото: melonbooks.co.jp

Поднять боевой дух

Украинский военный историк Михаил Жирохов в комментарии BBC Украина назвал легенду о «Призраке Киева» «пропагандой для поднятия духа».



По его словам, в начале войны россияне доминировали в украинском воздушном пространстве и украинский летчик «мог сбить всего два-три самолета».

«Такая пропаганда важна, ведь наши вооруженные силы меньше, и многие думают, что мы не можем сравниться с ними (россиянами — ред.). Нам это нужно в военное время», — сказал Жирохов.



Издание отмечает, что источником вдохновения для легенды стало то, что украинские летчики до сих пор не дают России установить полный контроль над небом, хотя они летают на более старых МиГ-29 российского производства.

Украинский военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, заявил ВВС, что легенда о Призраке Киева «помогла поднять боевой дух в то время, когда людям нужны простые истории».



Издание отмечает, что героические летчики-истребители вошли в национальную мифологию и других стран. Великобритания чествует отважных пилотов Королевских ВВС, перехитривших могущественное нацистское Люфтваффе в битве за Британию 1940 года. Россия прославляет своих летчиков Второй мировой, которых было гораздо меньше, чем у немцев.

По данным ВСУ, по состоянию на 2 мая Россия потеряла в войне против Украины 194 самолета и 155 вертолетов.

В то же время, BBC Украина пишет, что военные аналитики Oryx считают, что российские потери составляют 26 самолетов и 39 вертолетов, а также 48 беспилотников.

«И Россия, и Украина скрывают собственные потери. Подсчитать сложно, потому что самолеты часто падают на территории, контролируемые Россией, а некоторым из них удается приземлиться в России. Эксперты сходятся во мнении, что во многих случаях российские самолеты были сбиты ракетами класса земля-воздух, прежде всего переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК)», — говорится в статье.

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