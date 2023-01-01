Журнал NV

№2 травень 2023

Справжній

Буданов

Звідки з'явився, чим живе та як готує гучні спецоперації, що примушують ворога панікувати
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Новий випуск журналу NV вже в продажу! На обкладинці – Кирило Буданов. Коли і чому життя керівника ГУР перетворилося на одну велику спецоперацію?

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СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023

Спецвипуск НВ за ексклюзивною ліцензією британського видання The Economist.

The World Ahead 2023 — це щорічне видання The Economist, яке містить глибокий аналіз стану світу та прогнози щодо наслідків, які можуть виникнути. Серед співавторів – редакційна команда журналу Economists, бізнес-, політичні та громадські лідери.

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журнал NV №2 травень 2023
Вартість одного номера - 199 грн*
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