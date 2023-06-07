Угроза методичного уничтожения. Игнат — о том, что будет с украинскими мегаполисами без F-16 и Patriot 7 июня, 11:07 NV Премиум Ключевое оружие. Получение Украиной F-16 спасет Киев и другие города от повторения судьбы разбомбленного россиянами Мариуполя (Фото:Reuters)

Почему боевые самолеты от американцев и европейцев важны не только для ВСУ, но и для всех жителей украинских мегаполисов, подробно объясняет представитель Воздушных сил.

Оружие, которого Украина ждала дольше года, — именно так можно назвать американские истребители четвертого поколения F-16. Оно спасает и города, и небо над ними, и самих пилотов, считают в ВСУ.

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Лишь в середине мая партнеры Киева на Западе приняли историческое решение об их передаче ВСУ. В частности, как первый шаг к этому, Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на этих самолетах. В нее кроме Британии вошли Нидерланды, Бельгия, Дания, США и Португалия.

Как пояснил в интервью NV представитель Воздушных сил Юрий Игнат, сейчас Украина изучает, на какие аэродромы и в какие страны поедут учиться летчики. А будет происходить подготовка волнами, поскольку сейчас пилоты выполняют задачи, в том числе в зоне боевых действий.

Кроме того, Игнат рассказал редакции, кого именно Воздушные силы отправят учиться на F-16, почему эти истребители считаются залогом победы Украины, и также ответил на заявление австрийского военного аналитика Тома Купера о целесообразности получения ВСУ ракет вместо самолетов.

— Какова сейчас ситуация с получением Украиной истребителей F-16?