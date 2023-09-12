Призрак Киева. Зеленский рассмотрит присвоение названия 40-й бригаде тактической авиации, где служил погибший Джус 12 сентября, 13:31 Шеврон Призрак Киева, созданный Ириной Костыренко (Фото:Iryna Kostyrenko via Facebook)

Петиция с призывом присвоить 40-й бригаде тактической авиации названия Призрак Киева собрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.



На сайте ОП петицию зарегистрировали 4 июля. Необходимое количество украинцев поддержало ее 12 сентября.

В частности, в составе этой бригады служили пилоты Андрей Пильщиков (Джус), Вячеслав Минка и Сергей Проказин, которые погибли в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.

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Автор просит Зеленского предоставить бригаде почетное наименование Призрак Киева «за большой вклад в оборону нашей страны, в частности столицы Украины, города Киева».

За поддержку петиции поблагодарила Мелания Подоляк — волонтер и девушка Джуса. Накануне она рассказала, что подписей было 5000 — еще необходимых 20 тысяч набралось менее чем за сутки.

«Мы с вами, скорее всего, не научимся делать вираж на форсаже, но можем сделать что-то, над чем Андрей много думал, и чего он очень хотел. Более того — это не мечта только одного Андрея, этого хочет вся бригада. И я пообещала им помочь и теперь прошу о помощи вас», — писала Подоляк.

Призрак Киева — это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, который появился в начале полномасштабного вторжения России, когда они героически защищали небо над Киевом.