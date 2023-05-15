Пригожин предлагал ГУР раскрыть данные о позициях России, если украинские военные уйдут из Бахмута — WP 15 мая, 10:38 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova/File Photo)

В утечке секретных документа Пентагона сказано, что главарь боевиков частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута. Об этом сообщает The Washington Post.



Как пишет газета, в документах говорится, что Пригожин якобы передал это предложение своим «контактам, с которыми поддерживал тайную связь во время войны» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Главарь «вагнеровцев» якобы хотел дать данные о конкретных позициях российских военных, чтобы их атаковали ВСУ. Из утечки документов непонятно, какие именно позиции оккупантов он предлагал раскрыть, но якобы советовал продолжать наступление, чтобы выйти в оккупированный Крым. Пригожина говорил, что военные РФ сталкиваются с нехваткой боеприпасов и имеют плохое моральное состояние.

В одном из документов говорится, что главарь ЧВК Вагнера якобы имел телефонные разговоры с офицерами ГУР и лично встречался с некоторыми в одной из стран Африки, сообщает газета. В еще одном сказано, что Киев догадывается об осведомленности Кремля о контактах ГУР с Пригожиным.

Два украинских чиновника на условиях анонимности подтвердили WP, что он несколько раз разговаривал с ГУР. По словам одного из собеседников, Пригожин «неоднократно повторял предложение по Бахмуту», но Киев отклонил его из-за недоверия и сомнений в искренности предложений.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский дал интервью WP. Отвечая на вопрос о возможных контактах ГУР и Пригожина, он заявил, что это «вопрос военной разведки». Он спросил, откуда у журналистов такие данные и с кем из украинцев они общались, поскольку слив такой информации — это государственная измена. Этот фрагмент из интервью сначала удалили, но потом вернули.

Реагируя на публикацию, Пригожин заявил, что подтверждает контакты с ГУР и добавил: «Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с [главой ГУР Кириллом] Будановым находимся в Африке».

