«Страх перед неизбежным поражением». В украинской разведке объяснили конфликт между Пригожиным и Шойгу 12 мая, 16:08 Пригожин критикует Шойгу за ситуацию на фронте (Фото:RuFailedState/Twitter)

Публичный конфликт между главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министра обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу говорит об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Москвы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, одиозные главари российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе и безнадеге, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения РФ в войне против Украины.

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«Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто будет виноват», — отметил Юсов.

9 мая Пригожин заявил о бегстве 72-й ОМБр российской армии из-под Бахмута и «500 трупов» оккупантов. Позже это подтвердила 3-я ОШБр ВСУ, а командир входящей в нее тактической группы Азов Андрей Билецкий заявил о фактически полностью уничтоженных двух ротах бригады, освобождении части территории Украины и взятии в плен оккупантов.

Ранее Пригожин угрожал Шойгу начать выводить свои войска из Бахмута с 10 мая и жаловался на нехватку боеприпасов.

