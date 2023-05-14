Истерики Пригожина с матами и шумом — это ложь — украинский военный 14 мая, 08:03 Евгений Пригожин демонстрирует тела погибших вагенровцев и обвиняет Шойгу и Герасимова в их гибели из-за якобы нехватки боеприпасов (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Radio NV рассказал, что «истерики» главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина из-за якобы недостатка боеприпасов на самом деле является ложью.

«Истерики Пригожина с криками, с матами, шумом „не хватает снарядов, не хватает патронов“… Во-первых, мы здесь прекрасно видим, что это ложь. Потому что интенсивность обстрелов не снижалась. То есть, их снарядный голод никак себя не показывал на практике», — заявил Сазонов в эфире Radio NV.

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Украинский военный подчеркнул, что защитники Бахмута могут увидеть, если у одной из сторон есть такой дефицит.

«Я думаю, что все эти истерики были потому, что он уже понимал, что они выдыхаются, они не могут взять штурмом Бахмут. И даже войдя в Бахмут, они оказываются в тяжелейшей ситуации. Он понимал, что это плохо кончается. Но признать, что это он плохой стратег и у него плохая армия, он, разумеется, не хочет», — сказал Сазонов.

По его словам, Пригожин «лепит из этого политический капитал» и потому ищет виновных.

«Виноват Шойгу, виноват Герасимов, они не дают ему достаточное количество снарядов, бросают их на убой. То есть, чтобы заранее внутри страны объяснить свои неудачи, свое отступление. Плюс он при этом пытается вытащить к принятию решений своего давнего подельника еще по Сирии Суровикина, который сейчас очень мало на что влияет. То есть, это исключительно политическая игра Пригожина, политическая игра внутри России. К реальности и к нам она не имеет никакого отношения», - уверен военный.

4 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии – Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».

На следующий день он пригрозил, что его террористы «выйдут из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут, чтобы заменить там вагнеровцев, а Пригожин на это согласился. Кадыров даже заявил, что написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

Однако 7 мая Пригожин сообщил, что получил «боевое распоряжение», обещающее боеприпасы и вооружение в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте. А 8 мая он сказал, что посредником между наемниками Вагнера и Минобороны РФ будет пониженный после провалов на поле боя генерал Сергей Суровикин.

9 мая Пригожин снова записал видео с жалобами на нехватку боеприпасов. Он рассказал, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта.

«У нас министерство интриг вместо министерства обороны, потому наша армия бежит. Бежит, потому что 72 бригады сегодня прос*али три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули», — сказал он.

В этот день он также вскользь упомянул о «дедушке, который может оказаться мудаком», предположительно подразумевая Владимира Путина.

10 мая Пригожин резко раскритиковал уровень обеспечения российских военных и заявил об «уничтожение российского народа».