WP удалила фрагмент интервью с Зеленским о контактах украинской разведки с Пригожиным 14 мая, 23:55 Владимир Зеленский (Фото:Federico Gambarini/Pool via REUTERS)

Газета The Washington Post удалила часть расшифровки интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах ГУР Украины и основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

На это обратила внимание Русская служба BBC.

По данным издания, сейчас на сайте WP опубликована сокращенная версия расшифровки. Версия без сокращений доступна в веб-архиве.

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Как выяснило BBC, из доступной версии удалили фрагмент, в котором журналисты просят прокомментировать информацию из утекших в сеть документов Пентагона о том, что ГУР поддерживает негласные контакты с Евгением Пригожиным.

«Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки. Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?» — отвечает на вопрос Зеленский в удаленном фрагменте.

На это журналист WP рассказал президенту о том, какой информацией о контактах ГУР и Евгения Пригожина он располагает. В частности, по информации газеты, глава ГУР Кирилл Буданов 13 февраля сообщил Зеленскому о подготовке Россией схемы по дестабилизации в Молдове для того, чтобы «изобличить» основателя ЧВК, потому что Украина «имеет с ним дело».

«В документе также говорится, что Буданов ожидал от россиян использования подробностей тайных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке», — заявил журналист в удаленном фрагменте.

Зеленский в вырезанной части интервью отвечает на это следующим образом: «Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели».

В конце вырезанной части интервью президент Украины заявил, что информация, приведенная журналистом WP, не была частью утечки документов Пентагона и не находилась в открытом доступе.

Позднее Пригожин прокомментировал данные WP о его негласных контактах с ГУР.

«Да, конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке», — сказал он.