В соцсетях появилось видео уличного боя в Северодонецке

2 июня, 10:51
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ продолжают давать отпор штурмующим силам противника (Фото:Коллаж НВ)

ВСУ продолжают давать отпор штурмующим силам противника (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные обнародовали в соцсетях видео уличного боя в Северодонецке Луганской области.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Несмотря на постоянные обстрелы города со стороны российских войск, ВСУ продолжают держать оборону, давая отпор штурмующим их силам противника.

Видео дня

На опубликованных кадрах запечатлена перестрелка в одном из дворов спального района, во время которой оператор получает легкое ранение, после чего эвакуируется на транспорте вместе с еще одним пострадавшим бойцом.

Читайте также:
Оккупанты продолжают штурм Северодонецка: на Азоте повредили склад с метанолом — глава Луганской ОВА
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1532032334383534080
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1532032431141928966
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1532032480013869057
https://www.youtube.com/embed/HlagKgDcCPc
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X