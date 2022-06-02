В соцсетях появилось видео уличного боя в Северодонецке 2 июня, 10:51 Цей матеріал також доступний українською ВСУ продолжают давать отпор штурмующим силам противника (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные обнародовали в соцсетях видео уличного боя в Северодонецке Луганской области.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Несмотря на постоянные обстрелы города со стороны российских войск, ВСУ продолжают держать оборону, давая отпор штурмующим их силам противника.

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На опубликованных кадрах запечатлена перестрелка в одном из дворов спального района, во время которой оператор получает легкое ранение, после чего эвакуируется на транспорте вместе с еще одним пострадавшим бойцом.

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