В соцсетях появилось видео уличного боя в Северодонецке
ВСУ продолжают давать отпор штурмующим силам противника (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные обнародовали в соцсетях видео уличного боя в Северодонецке Луганской области.
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Несмотря на постоянные обстрелы города со стороны российских войск, ВСУ продолжают держать оборону, давая отпор штурмующим их силам противника.
На опубликованных кадрах запечатлена перестрелка в одном из дворов спального района, во время которой оператор получает легкое ранение, после чего эвакуируется на транспорте вместе с еще одним пострадавшим бойцом.
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