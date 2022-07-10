Удар по пункту управления 49-й армии РФ. В Новой Каховке уничтожены более 100 оккупантов, около 200 ранены — Арестович 10 июля, 14:31 Арестович заявил об ударе по складам оккупантов в Новой Каховке (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

В результате ударов по Новой Каховке 9 июля было уничтожено более 100 российских оккупантов, около 200 — получили ранения. О таких предварительных данных сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, было атаковано пункт управления 49 армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.

«По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых — тяжёлые, часть из которых не выживет. Были срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых», — говорится в его Facebook.

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Также Арестович рассказал, что 10 июля украинцы бойцы нанесли не менее 11 новых ракетных ударов по военным объектам оккупантов, применив HIMARS. Целями стали склады с боеприпасами, горюче-смазочные материалы (ГСМ) армии РФ в Мариуполе, Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, Шахте Калинина и Ленинском районе Донецка, заявил советник главы ОП.

Кроме того, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил 10 июля, что ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсонской области — «сейчас там пожар и все дымит».



Накануне жители временно захваченного Херсона слышали взрывы, сообщалось о пожаре в районе аэропорта в Чернобаевке в результате попадания ВСУ во вражеский склад боеприпасов. В последние дни в ряде временно оккупированных городов раздаются взрывы на складах с российскими боеприпасами. В частности, 8 июля они были в Новой Каховке после удара ВСУ.

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