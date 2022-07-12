В Новой Каховке до сих пор детонируют боеприпасы на уничтоженном складе оккупантов — видео 12 июля, 11:00 ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке вечером 11 июля (Фото:Демократична Сокира/Telegram)

В Новой Каховке после удара украинских военных по складам оккупантов до сих пор детонируют боеприпасы.

Об этом у себя в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он отметил, что российская пропаганда никак не могла придумать версию, куда именно пришелся удар ВСУ.

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«Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи. И больше всего меня повеселило, что было попадание в склады селитры, которые принадлежат мне», — отметил Хлань.

Он добавил, что боеприпасы детонируют до сих пор, а «комментаторы в российских пабликах начинают что-то подозревать о „второй“ армии».

В Сети также появилось видео, на котором зафиксированы взрывы на складах в Новой Каховке.

Вечером 11 июля украинская армия нанесла ракетный удар по складу боеприпасов российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.

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