Салют для оккупантов. ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке 11 июля, 23:51 Взрывы на складе боеприпасов оккупантов (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинская армия нанесла ракетный удар по складу боеприпасов российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.



«Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено», — написал Братчук.

Взрывы на вражеском складе также подтвердил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

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«В Новой Каховке минус русский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот получили фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко», — заявил Хлань.



Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань опроверг заявление росСМИ о покушении украинских партизан на гауляйтера Владимира Сальдо.

Хлань заявил: если действуют украинские партизаны, тогда «кто-то точно попадает в больницу или на концерт Кобзона». Также, по его словам, пропагандистские Telegram-каналы и СМИ РФ распространили старые фото в репортажах о покушении.

«Это Сальдо сам на себя покушался и сам себя спас. Это очередная „победа“ российской пропаганды. Никакого покушения там не было. Если бы действовали наши партизаны, то был бы результат», — заявил Хлань.

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