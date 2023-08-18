Потеряли паспорт во время эвакуации: процедура восстановления документа
Для восстановления паспорта нужно пройти процедуру идентификации (Фото:ГМС)
Для восстановления паспорта гражданам Украины нужно пройти процедуру идентификации.
Об этом рассказали в Государственной миграционной службе.
Как пройти процедуру идентификации
Многие украинцы, которым пришлось срочно эвакуироваться с территорий боевых действий, потеряли свои документы. Для восстановления паспорта нужно пройти процедуру идентификации.
Она может усложниться, если нет другого документа с фотографией.
В случае невозможности идентифицировать личность применяется процедура опроса свидетелей, указанных заявителем.
Такую процедуру можно провести в режиме видеоконференцсвязи.
Во время видеоконференцсвязи свидетелем подаются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус члена семьи.
Копии таких документов направляются на электронную почту органа ГМС, которым проводится видеоконференцсвязь.
Запись прилагается к заявлению-анкете, которая подается для оформления нового паспорта.
Как получить за границей заказанный в Украине паспорт
Лицо, которое находится за границей и не успело своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, сможет получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.
Чтобы получить за границей паспорт, следует обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или ID-карты.
Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, в котором этот документ оформлялся.
Доставка документа в учреждение осуществляется средствами дипломатической почты и занимает от 3 месяцев.
При этом получить его может либо сам заявитель, либо его законный представитель (для детей в возрасте до 16 лет).