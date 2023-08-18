Потеряли паспорт во время эвакуации: процедура восстановления документа 18 августа, 10:00 Для восстановления паспорта нужно пройти процедуру идентификации (Фото:ГМС)

Для восстановления паспорта гражданам Украины нужно пройти процедуру идентификации.

Об этом рассказали в Государственной миграционной службе.

Как пройти процедуру идентификации

Многие украинцы, которым пришлось срочно эвакуироваться с территорий боевых действий, потеряли свои документы. Для восстановления паспорта нужно пройти процедуру идентификации.

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Она может усложниться, если нет другого документа с фотографией.

В случае невозможности идентифицировать личность применяется процедура опроса свидетелей, указанных заявителем.

Такую процедуру можно провести в режиме видеоконференцсвязи.

Во время видеоконференцсвязи свидетелем подаются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус члена семьи.

Копии таких документов направляются на электронную почту органа ГМС, которым проводится видеоконференцсвязь.

Запись прилагается к заявлению-анкете, которая подается для оформления нового паспорта.

Как получить за границей заказанный в Украине паспорт

Лицо, которое находится за границей и не успело своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, сможет получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Чтобы получить за границей паспорт, следует обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или ID-карты.

Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, в котором этот документ оформлялся.

Доставка документа в учреждение осуществляется средствами дипломатической почты и занимает от 3 месяцев.

При этом получить его может либо сам заявитель, либо его законный представитель (для детей в возрасте до 16 лет).