Нет паспорта Украины: на основании какого документа можно вернуться с оккупированных территорий
Украинский пограничник (Фото:МВД)
Жители временно оккупированных территорий (ВОТ) могут попасть на подконтрольную Украине территорию на основании свидетельства о рождении.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Из оккупации в Украину можно вернуться и на основании свидетельства о рождении
Отныне, граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, которые не имеют паспорта Украины, и которые выехали с ВОТ, могут въехать на подконтрольную территорию на основании свидетельства о рождении.
Дальнейшее оформление документов таким лицам будет осуществляться на основании проверки других документов и проведения соответствующей идентификации личности.
Что делать с российскими паспортами
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет преследовать граждан, которые под принуждением получили гражданство страны-террориста России.
«Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, — берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает самой высокой оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, которые пассивно получили «российское гражданство», — заявил он.
Подоляк добавил, что после деоккупации Украина предложит автоматическую процедуру обнуления «принудительных гражданств», зафиксированных в российских базах данных.