Нет паспорта Украины: на основании какого документа можно вернуться с оккупированных территорий

30 июня, 14:31
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Украинский пограничник (Фото:МВД)

Украинский пограничник (Фото:МВД)

Жители временно оккупированных территорий (ВОТ) могут попасть на подконтрольную Украине территорию на основании свидетельства о рождении.

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Об этом сообщает Минреинтеграции.

Из оккупации в Украину можно вернуться и на основании свидетельства о рождении

Отныне, граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, которые не имеют паспорта Украины, и которые выехали с ВОТ, могут въехать на подконтрольную территорию на основании свидетельства о рождении.

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Дальнейшее оформление документов таким лицам будет осуществляться на основании проверки других документов и проведения соответствующей идентификации личности.

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Что делать с российскими паспортами

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет преследовать граждан, которые под принуждением получили гражданство страны-террориста России.

«Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, — берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает самой высокой оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, которые пассивно получили «российское гражданство», — заявил он.

Подоляк добавил, что после деоккупации Украина предложит автоматическую процедуру обнуления «принудительных гражданств», зафиксированных в российских базах данных.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Паспорт Свидетельство о рождении Оккупированные территории

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