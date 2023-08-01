В августе части украинцев нужно заменить паспорт на ID-карту

1 августа, 14:48
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Гражданам Украины, которым с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года исполнилось 25 или 45 лет, и которые не успели до 1 августа 2023 года вклеить новое фото в паспорт-книжечку, надо заменить его на ID-карту (Фото:pasport.org.ua)

Гражданам Украины, которым с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года исполнилось 25 или 45 лет, и которые не успели до 1 августа 2023 года вклеить новое фото в паспорт-книжечку, надо заменить его на ID-карту (Фото:pasport.org.ua)

Владельцы украинского паспорта старого образца (паспорта-книжечки), которым в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года исполнилось 25 или 45 лет, должны до 1 августа вклеить в паспорт новое фото или при желании заменить его на ID-карту. Тем, кто этого не успел сделать, нужно заменить паспорт на ID-карту.

Сроки вклеивания фотографий в паспорт возобновили из-за отмены с 1 июля 2023 года карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

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С помощью ID-карты можно также зарегистрироваться в Дії. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

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  1. Убедиться, что у вас есть активированная ID-карта.
  2. Загрузить и установить на свой компьютер программное обеспечение для работы с электронными подписями (например, программу Клиент-банк от ПриватБанка, Дія от Держслужбовця или Електронний підпис от ГФС).
  3. Открыть программу и выбрать опцию Зарегистрироваться в системе.
  4. Выбрать тип электронной подписи — ЭЦП основанный на СКЗИ и ввести пин-код к своей ID-карте.
  5. Далее ввести свои личные данные и создать логин и пароль для входа в систему.
  6. После успешной регистрации у вас появится возможность использовать электронную подпись для подписи документов и получения электронных услуг от государственных органов и других организаций.

Важно помнить, что регистрация в Дії с помощью ID-карты возможна только для граждан Украины, которые имеют активированную ID-карту и пин-код к ней.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Паспорт ID-карта

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