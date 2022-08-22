Оккупанты пытаются заменить Антоновский мост переправой из барж — Хлань 22 августа, 12:37 Из-за повреждений Антоновского моста ВС РФ не могут перегонять по нему свою военную технику (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики пытаются организовать во временно оккупированном Херсоне переправу через Днепр с помощью барж.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил депутат местного облсовета Сергей Хлань.

По его словам, таким образом войска РФ пытаются заменить Антоновский мост, поврежденный в результате ракетных ударов ВСУ.

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«Честно говоря, не ясно, что это будет такое. Но есть фото, где они прямо под мостом начинают ставить баржи… Возможно, это будет какая-то пешеходная переправа», — рассказал депутат.

При этом он отметил, что из-за мощного течения навести полноценную переправу для военной техники и даже легковых автомобилей в этом месте невозможно.

В связи с этим оккупанты используют части понтона в качестве плотов, которые тянут катера.

Как объяснил Хлань, при такой логистике россиянам необходимо более двух часов, чтобы переправить свою технику с одного берега на другой.

После разрушения РСЗО HIMARS Антоновского моста переправа на Каховской ГЭС была последней возможность для переброски войск РФ через Днепр, поэтому российские захватчики не прекращают попыток отремонтировать поврежденные объекты.

В свою очередь Силы обороны отмечают, что все переправы в этом районе все равно находятся под их огневым контролем.

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