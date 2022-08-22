Оккупанты пытаются заменить Антоновский мост переправой из барж — Хлань

22 августа, 12:37
Из-за повреждений Антоновского моста ВС РФ не могут перегонять по нему свою военную технику (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за повреждений Антоновского моста ВС РФ не могут перегонять по нему свою военную технику (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики пытаются организовать во временно оккупированном Херсоне переправу через Днепр с помощью барж.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил депутат местного облсовета Сергей Хлань.

Читайте также:
ВСУ ударили по Новой Каховке. Ранее оккупанты хвастались отремонтированным там мостом — видео

По его словам, таким образом войска РФ пытаются заменить Антоновский мост, поврежденный в результате ракетных ударов ВСУ.

Видео дня

«Честно говоря, не ясно, что это будет такое. Но есть фото, где они прямо под мостом начинают ставить баржи… Возможно, это будет какая-то пешеходная переправа», — рассказал депутат.

При этом он отметил, что из-за мощного течения навести полноценную переправу для военной техники и даже легковых автомобилей в этом месте невозможно.

Читайте также:
Техника не проедет. В ОК Юг рассказали о состоянии мостов в Херсонской области после ударов ВСУ

В связи с этим оккупанты используют части понтона в качестве плотов, которые тянут катера.

Как объяснил Хлань, при такой логистике россиянам необходимо более двух часов, чтобы переправить свою технику с одного берега на другой.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0L37gadfRW8oLJSjvuR1GzqMKJQ3GbAtjXH261236QJ9AZ1nTL9act6XvPZQegQywl

После разрушения РСЗО HIMARS Антоновского моста переправа на Каховской ГЭС была последней возможность для переброски войск РФ через Днепр, поэтому российские захватчики не прекращают попыток отремонтировать поврежденные объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=DxbnhK8poaI

В свою очередь Силы обороны отмечают, что все переправы в этом районе все равно находятся под их огневым контролем.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсон Мост Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X