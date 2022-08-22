Одна из целей — Антоновским мост. Местные жители сообщают о взрывах в Херсонской области — видео

22 августа, 13:01
Официальной информации об ударах пока не поступало (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

Официальной информации об ударах пока не поступало (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

В понедельник, 22 августа, в соцсетях появилась информация об ударах по временно оккупированным РФ районам Херсонской области.

Согласно имеющимся дынным, взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке.

«Только закончилась тревога и взрывы начались», — рассказали местные жители, опубликовав фото и видео, на которых запечатлены места прилетов и поднимающиеся оттуда густые клубы дыма.

Видео дня

Кроме того, мощные взрывы слышны и в самом Херсоне.

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По некоторым данным, есть попадания по Антоновскому мосту.

Более подробной информации на данное время не поступало.

https://www.youtube.com/embed/b2ZOcS_lepo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Ракетные удары Новая Каховка Война России против Украины Чернобаевка

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