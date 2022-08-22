Одна из целей — Антоновским мост. Местные жители сообщают о взрывах в Херсонской области — видео
Официальной информации об ударах пока не поступало (Фото:Shtirlitz53/Twitter)
В понедельник, 22 августа, в соцсетях появилась информация об ударах по временно оккупированным РФ районам Херсонской области.
Согласно имеющимся дынным, взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке.
«Только закончилась тревога и взрывы начались», — рассказали местные жители, опубликовав фото и видео, на которых запечатлены места прилетов и поднимающиеся оттуда густые клубы дыма.
Кроме того, мощные взрывы слышны и в самом Херсоне.
По некоторым данным, есть попадания по Антоновскому мосту.
Более подробной информации на данное время не поступало.
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