Техника не проедет. В ОК Юг рассказали о состоянии мостов в Херсонской области после ударов ВСУ 15 августа, 15:36 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После ударов ВСУ по Антоновскому мосту и мосту в районе Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области россияне больше не могут перемещать тяжелую технику на правый берег Днепра, сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Инфографика: НВ

Во время брифинга в понедельник, 15 августа, Гуменюк рассказала, что украинские силы продолжают осуществлять огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на юге Украины, которые временно контролируются Россией.

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«Мы осознаем, как и оккупационные войска, что зависимость от этих артерий у них очень высокая, поскольку им необходимо подтягивать резервы, оружие, технику, боеприпасы», — сказала она.

Гуменюк уточнила, что за прошедшую неделю ВСУ уничтожили более 10 складов боеприпасов и скоплений российской техники.

«Нанесенные удары не дают возможности использовать эти мосты для перемещения тяжелой техники», — сказала она.

С момента оккупации Херсонской области ВСУ наносили удары по автомобильным и железнодорожным мостам через Днепр в Херсоне и Новой Каховке, чтобы разрушить логистику войск РФ.

Таким образом захватчики на правом берегу Днепра остаются отрезанными от поставок техники, боеприпасов и резервов.

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